Settore giovanile Lazio: tutti i gironi per le formazioni U 18, 17, 16 e 15

Settore giovanile Lazio, ora i giovani biancocelesti sanno in quali gironi giocheranno dal mese di agosto in poi. Tutte le informazioni

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha svelato la composizione dei gironi per quanto riguarda il settore giovanile scolastico. Entriamo nel dettaglio dei gironi, che nel caso dell’Under 18 sarà unico e nazionale. Diverso invece per U17, 16 e 15, che verranno suddivise in 3 gironi nazionali: 2 da 13 squadre (A e B) e uno da 14 (C) in base alla posizione geografica. I gironi:

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 18 (20 squadre)

Atalanta

Bologna

Cagliari

Cesena

Como

Fiorentina

Frosinone

Genoa

Hellas Verona

Inter

Juventus

Lazio

Lecce

Milan

Monza

Napoli

Parma

Roma

Sassuolo

Torino

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CAMPIONATI NAZIONALI UNDER 17, 16 E 15

GIRONE A (13 squadre)

Bologna

Carrarese

Cesena

Cremonese

Genoa

Juventus

Modena

Parma

Pisa

Sampdoria

Sassuolo

Torino

Virtus Entella

GIRONE B (13 squadre)

Atalanta

Cagliari

Padova

Como

Sudtirol

Hellas Verona

Inter

Vicenza

Mantova

Milan

Monza

Udinese

Venezia

GIRONE C (14 squadre)

Arezzo

Ascoli

Avellino

Benevento

Catanzaro

Empoli

Fiorentina

Frosinone

Juve Stabia

Lazio

Lecce

Napoli

Palermo

Roma

Per quanto riguarda il girone A, la novità principale è rappresentata in primis dal numero delle squadre, si passa da 14 a 13 e poi dalla presenza della Cremonese, che non va nel girone lombardo-veneto. A uscire, rispetto alla passata stagione, sono Spezia e Reggiana: entrambe retrocesse in Serie C. Per quanto concerne il girone B, nuovamente a 13 squadre, detto delle Cremonese che passa al girone A, la sostituzione arriva dal Veneto: il Vicenza. Per il girone C invece si allarga il numero delle squadre, da 13 a 14. Escono Pescara e Bari,

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