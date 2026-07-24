News
Settore giovanile Lazio: tutti i gironi per le formazioni U 18, 17, 16 e 15
Settore giovanile Lazio, ora i giovani biancocelesti sanno in quali gironi giocheranno dal mese di agosto in poi. Tutte le informazioni
La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha svelato la composizione dei gironi per quanto riguarda il settore giovanile scolastico. Entriamo nel dettaglio dei gironi, che nel caso dell’Under 18 sarà unico e nazionale. Diverso invece per U17, 16 e 15, che verranno suddivise in 3 gironi nazionali: 2 da 13 squadre (A e B) e uno da 14 (C) in base alla posizione geografica. I gironi:
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 18 (20 squadre)
Atalanta
Bologna
Cagliari
Cesena
Como
Fiorentina
Frosinone
Genoa
Hellas Verona
Inter
Juventus
Lazio
Lecce
Milan
Monza
Napoli
Parma
Roma
Sassuolo
Torino
CAMPIONATI NAZIONALI UNDER 17, 16 E 15
GIRONE A (13 squadre)
Bologna
Carrarese
Cesena
Cremonese
Genoa
Juventus
Modena
Parma
Pisa
Sampdoria
Sassuolo
Torino
Virtus Entella
GIRONE B (13 squadre)
Atalanta
Cagliari
Padova
Como
Sudtirol
Hellas Verona
Inter
Vicenza
Mantova
Milan
Monza
Udinese
Venezia
GIRONE C (14 squadre)
Arezzo
Ascoli
Avellino
Benevento
Catanzaro
Empoli
Fiorentina
Frosinone
Juve Stabia
Lazio
Lecce
Napoli
Palermo
Roma
Per quanto riguarda il girone A, la novità principale è rappresentata in primis dal numero delle squadre, si passa da 14 a 13 e poi dalla presenza della Cremonese, che non va nel girone lombardo-veneto. A uscire, rispetto alla passata stagione, sono Spezia e Reggiana: entrambe retrocesse in Serie C. Per quanto concerne il girone B, nuovamente a 13 squadre, detto delle Cremonese che passa al girone A, la sostituzione arriva dal Veneto: il Vicenza. Per il girone C invece si allarga il numero delle squadre, da 13 a 14. Escono Pescara e Bari,
Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Romagnoli e l’interesse per Markmann
News
Settore giovanile Lazio: tutti i gironi per le formazioni U 18, 17, 16 e 15
Settore giovanile Lazio, ora i giovani biancocelesti sanno in quali gironi giocheranno dal mese di agosto in poi. Tutte le...
Tabellone calciomercato estivo Lazio 2026 LIVE: i trasferimenti in entrata e in uscita
Tabellone calciomercato estivo Lazio 2026: acquisti e cessioni dei blucerchiati in questa finestra di trattative. Il riassunto Acquisti e cessioni...
Lazio, prime complicazioni estive per Gattuso: si ferma anche Cancellieri
Lazio, preparazione in salita per Gennaro Gattuso: le prime assenze e il forfait di Cancellieri Il precampionato estivo della Lazio...