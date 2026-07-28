Caos Polymarket per la Lazio: quali scenari si aprono ora per la sponsorizzazione

Lazio e Caos Polymarket: cosa rischia adesso la sponsorizzazione biancoceleste. Le ultime novità

Lazio news ultimissime: il panorama commerciale della società biancoceleste viene improvvisamente scosso da un terremoto finanziario che rischia di compromettere una delle entrate più importanti della recente gestione economica del club. La partnership commerciale siglata nel mese di aprile con Polymarket, strutturata su base biennale con un’opzione per la terza stagione e un valore complessivo sfiorante i 20 milioni di euro, è stata bruscamente interrotta attraverso una sospensione preventiva. Come riportato nell’edizione odierna dal quotidiano Il Messaggero, la società capitolina si è mossa tempestivamente sul campo della comunicazione istituzionale, rimuovendo ogni riferimento al marchio dai propri canali ufficiali e dal sito web a seguito degli ultimi provvedimenti normativi.

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Il provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli su Polymarket

La decisione drastica adottata dal club biancoceleste trova la sua radice originaria nel provvedimento emesso lo scorso 10 luglio dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ente che ha inserito formalmente la piattaforma all’interno della propria black list ufficiale. L’oscuramento definitivo del portale, effettivo da ieri, ha costretto la dirigenza a correre immediatamente ai ripari per tutelare l’immagine e la regolarità amministrativa della società.

La posizione ufficiale della Lazio e il futuro del contratto

Nonostante la rimozione immediata di loghi e contenuti promozionali dal web, la posizione giuridica del club presieduto da Claudio Lotito lascia ancora aperte diverse interpretazioni sulle sorti future dell’intesa economica. Il contratto sottoscritto con il brand non sarebbe da considerarsi formalmente nullo o risolto, bensì oggetto di una sospensione cautelativa e dovuta in attesa di sviluppi normativi. La dirigenza della Lazio resta in fermento e si prepara a pubblicare un comunicato ufficiale per fare chiarezza definitiva su una vicenda complessa, dove quasi 20 milioni di euro rischiano seriamente di andare in fumo, aprendo un vuoto economico non indifferente nelle casse del club.