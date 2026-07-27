Masu: «La Lazio Women arriva nel momento giusto della carriera! Darò il massimo per questa maglia»

Carlotta Masu, nuovo difensore biancoceleste, ha parlato ai canali ufficiali di Lazio Style Tv del suo approdo alla Lazio. Le dichiarazioni

Chiusasi l’esperienza al Parma, è tempo per Carlotta Masu di iniziare la sua nuova avventura con la Lazio Women. Una tappa importante per il difensore, presentatasi ai canali ufficiali di Lazio Style Tv:

ARRIVO ALLA LAZIO E PARENTESI PARMA – «Ritengo che la Lazio rappresenti la tappa ideale al momento giusto della mia carriera, la piazza perfetta per testare le mie capacità e compiere un ulteriore salto di qualità. Mi auguro davvero che questo possa diventare il mio ambiente naturale. L’avventura a Parma resta un’esperienza unica, un percorso che mi ha vista maturare profondamente sia come donna che come atleta. Insieme abbiamo riconquistato la Serie A e ci siamo consolidate nella massima categoria: è stata una crescita parallela e non posso che dire grazie a tutta la società per questo splendido cammino».

STIMOLI E MARGINI DI CRESCITA – «Vestire questa maglia è una sfida affascinante che mi trasmette una carica enorme. Arrivo qui con l’umiltà e la voglia di assorbire il più possibile dagli insegnamenti dell’allenatore, dallo staff e dalle mie nuove compagne. Il mio obiettivo è offrire un contributo concreto all’interno di un percorso che mi consenta di evolvere ancora. In cosa punto a fare la differenza? Senza dubbio sotto porta: segnare di più è uno dei miei traguardi principali. Desidero spingere il gruppo verso le posizioni di vertice; quanto ai traguardi personali, il sogno resta l’Azzurro, ma la priorità assoluta passa attraverso le prestazioni sul campo con la Lazio».

AMBIZIONI E NUMERO MAGLIA – «Sapere che questo club ha permesso a diverse calciatrici di conquistare un posto in Nazionale è per me un incentivo straordinario. So di avere i margini per arrivare a quei livelli e qui ci sono le strutture e le competenze ideali per riuscirci, anche se il posto in maglia azzurra va meritato ogni giorno con il lavoro. Per quanto riguarda il mio numero di maglia, ho confermato il 6: è la cifra che mi accompagna fin dal mio esordio tra le grandi e alla quale sono rimasta fortemente legata dal punto di vista emotivo».

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