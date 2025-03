Eriksson, messi all'asta ricordi e cimeli dell'ex allenatore

In queste ore sta circolando una notizia che riguarda l’ex allenatore della Lazio Sven Goran Eriksson, scomparso tragicamente il 26 agosto scorso

Da qualche ora stanno circolando delle notizie in merito all’ex allenatore della Lazio Sven Goran Eriksson, scomparso a causa di un tumore al pancreas il 26 agosto scorso. Come riportato da Il Messaggero infatti, Eriksson avrebbe accumulato una grande quantità di debiti dopo essersi fidato delle ‘persone sbagliate’.

La cifra complessiva ammonta intorno ai 10 milioni di euro e la sua famiglia si è già attivata per cercare di porre rimedio a questa situazione. È stata messa in vendita, infatti, la sua tenuta di Bjorkefors Manor a Sunne, per un valore complessivo di circa di 2 milioni di euro. Inoltre, i suoi figli, Lina e Johan, hanno dovuto a mettere all’asta importanti cimeli e ricordi ottenuti durante un’intera carriera, come il ritratto che gli venne consegnato in occasione dello Scudetto con la Lazio.