Cucchi parla della nuova Lazio: «Sono molto felice per il ritorno di Sarri. Se l'anno scorso si è lottato per un posto in Europa...»

Cucchi sulla nuova Lazio: «Sono molto felice per il ritorno di Sarri. Se l’anno scorso si è lottato per un posto in Europa…». Le parole

Ai microfoni di news.superscommesse.it, il giornalista Riccardo Cucchi, da sempre vicino alla Lazio, ha offerto una riflessione lucida e appassionata sul delicato momento che sta vivendo il club biancoceleste. Il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina laziale, accolto con entusiasmo dai tifosi, si scontra con una realtà economica e gestionale complessa: il mercato in entrata è attualmente bloccato a causa del mancato rispetto di tre parametri finanziari imposti dalla FIGC.

PAROLE – «Sono molto felice per il ritorno di Sarri: era speranzoso che il suo addio fosse, in realtà, solo un arrivederci, ed effettivamente così è stato. Lui è uno dei pochi tecnici in Italia che è ancora in grado di “insegnare calcio”: certo, trova una situazione non facile, per il mercato bloccato soprattutto. Questo sarà un problema, ovviamente, perché non potrà inserire alcuni dei giocatori adatti al suo modo di pensare il calcio; ma io sono sicuro che, con la sua esperienza e la sua capacità, potrebbe essere perfetto per lavorare con un gruppo ristretto e “bloccato”, dal quale potrebbe tirare fuori davvero qualcosa di buono.

Credo che non basti mai un calciatore solo per cambiare una squadra: il calcio, soprattutto al giorno d’oggi, è uno sport sempre più collettivo. Un singolo non basta mai per svoltare le sorti di una squadra. Penso che la formazione dello scorso anno, allenata molto bene da Baroni, abbia delle qualità: ci sono una serie di giocatori, su cui ha puntato l’ex tecnico, che possono tornare ancora decisamente molto utili e funzionali. Dunque, se l’anno scorso si è lottato fino in fondo per un posto in Europa, non vedo perché anche quest’anno non si possa fare con gli stessi giocatori».