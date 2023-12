Empoli-Lazio, i tifosi biancocelesti rispondono presenti anche al Castellani: il dato dei biglietti

Empoli-Lazio, alla vigilia della gara del Castellani i tifosi biancocelesti hanno risposto presenti e invaderanno il settore riservato

Ormai ci siamo l’attesa è agli sgoccioli, domani torna in campo la Lazio per sfidare l’Empoli di Andreazzoli per dimenticare l’Inter e ripartire in campionato. Anche in occasione di Empoli-Lazio i tifosi biancocelesti hanno risposto presenti, visto che il dato relativo ai biglietti sorride nonostante la situazione altalenante della squadra. Al momento al Castellani risulteranno essere presenti 1.700 cuori biancazzurri.