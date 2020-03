Emergenza Coronavirus, l’iniziativa dei Campioni del Mondo 2006

Emergenza Coronavirus, sul campo della solidarietà scendono anche i campioni del 2006: la raccolta fondi avviata

Tante campagne per sostenere la sanità del nostro Paese. Il mondo dello Sport si è schierato in prima linea per raccogliere fondi necessari e potenziare gli Ospedali italiani. Bella la mossa dei protagonisti dello storico Mondiale del 2006 studiata per aiutare la Croce Rossa italiana. A spiegare l’iniziativa è il Capitano di quell’undici stellare, Fabio Cannavaro:

«Insieme agli altri miei compagni Campioni del Mondo 2006 scendiamo di nuovo in campo per vincere una nuova sfida. Una raccolta fondi da destinare alla CroceRossaItaliana per aiutare il nostro Paese in emergenza al Coronavirus. Fai parte anche tu della nostra squadra: Uniti vinceremo ancora!», riporta Gazzetta.it.

L’obiettivo è raccogliere un milione di euro: per donare, basta andare sul sito Gofundme.com e cercare Be Champions against Covid-19.