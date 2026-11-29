Antonio Candreva, ex Lazio, si è raccontato in una lunga intervista per l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Le dichiarazioni

L’ex Lazio Antonio Candreva ha rilasciato una densa intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport! Una miriade i temi trattati, dall’arrivo in biancoceleste al calore dei tifosi. Vi riportiamo di seguito le dichiarazioni:

SACRIFICI – «Ai sacrifici dei miei genitori. Una volta dissi che se non avessi sfondato col calcio avrei fatto l’elettricista, ma la realtà è che non ho mai avuto un piano B. Sono cresciuto a Tor de Cenci, a Roma sud, tra i palazzoni di periferia. Miravo alle plafoniere delle lampade. Mio padre era un finanziere, mia madre un’operatrice scolastica. Non mi hanno mai fatto mancare nulla, neanche tagli strani dal parrucchiere: da piccolo mi rasavo i capelli a zero per essere come Ronaldo».

Ultimissime Lazio LIVE: la vittoria contro il Torino e le parole di Gattuso nel post-partita!

ESPERIENZA IN BIANCONERO – «No, e perché mai? Ho giocato con grandi campioni. La verità è che all’epoca non avevo un ruolo. Non avevo ancora trovato l’allenatore giusto. Giocavo un po’ davanti alla difesa, un po’ sulla trequarti, un po’ ovunque, ma senza continuità. Poi sono arrivati la Lazio e Reja».

INIZIO – «Ai tempi della Juve avevo parlato bene di Totti e De Rossi, così i tifosi se la presero, ipotizzando che fossi romanista. Fui accolto con uno striscione con su scritto ‘Benvenuto all’inferno’, e a Formello, in auto, me ne dissero di tutti i colori. All’inizio ero in difficoltà, ma Rocchi, Ledesma, Marchetti e tutti gli altri mi protessero».

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Lazio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

SVOLTA CON IL NAPOLI – «Il 7 aprile 2012, in casa. Segnai dopo dieci minuti e andai immediatamente sotto la curva nord. Fu una liberazione. Non ho mai pensato di andare via, non sarebbe stato da me. Da quel giorno tra me e i tifosi è sempre stato amore. Come dico sempre, l’affetto che ho ricevuto alla Lazio non l’ho mai provato da nessun’altra parte. Ho vissuto anni straordinari. Resta il rammarico di aver perso tre finali».

ADDIO LAZIO – «Sì. Avevo 29 anni e svariate offerte, andar via fu difficilissimo. Mancò un po’ di chiarezza su diversi temi. Un po’ di verità. La storia della fascia, comunque, l’ho già chiarita: non è vero che rifiutai di fare il vicecapitano».