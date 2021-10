Reja non ha dubbi: «Klose tra i tre più forti che ho allenato»

Edy Reja ha svelato i tre calciatori più forti allenati in carriera: Miroslav Klose presente con Pirlo e Hamsik

Edy Reja, intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, ha svelato i tre calciatori più forti allenati in carriera: presente l’ex biancoceleste Miroslav Klose:

«Ho allenato Pirlo, Klose, che non aveva grande fantasia ma aveva tempi straordinari in area, e sicuramente anche Hamsik è stato uno dei più forti. Ritorno in Italia? Non torno mai nelle squadre dove ho allenato».