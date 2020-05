Calciomercato Lazio, Dziczek tra Roma e Salerno: decide Inzaghi

Il giovane centrocampista è di proprietà della Lazio ma in prestito alla Salernitana. La prossima stagione potrebbe rientrare a Roma

In attesa delle decisioni sull’attuale stagione, la Lazio inizia a programmare la prossima. Dopo gli interessamenti per Luis Suarez e Vazquez, si pensa ai giocatori in prestito che potrebbero rientrare.

Secondo Tuttosalernitana.com, mister Inzaghi starebbe monitorando attentamente Patryk Dziczek: centrocampista in prestito alla Salernitana che sta facendo molto bene insieme a ventura. Il giovane potrebbe rientrare a Roma direttamente per la nuova stagione, ma potrebbe anche rimanere in amaranto per crescere ancora. Deciderà il tecnico biancoceleste.