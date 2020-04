Vazquez: «Lazio grandissima squadra, sarebbe bello giocarci»

Franco Vazquez ha svelato che l’ipotesi di giocare nella Lazio non gli dispiacerebbe affatto: ecco le sue parole per Tuttmoercatoweb.com

Tutto è nato da un siparietto sui social: Correa ha chiamato Franco Vazquez alla Lazio e il giocatore non ha fatto attendere la sua risposta. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il centrocampista ha rivelato che un ritorno in Serie A non è affatto da escludere:

FUTURO – «Ho ancora un anno di contratto. Sono al Siviglia da quattro stagioni, mi sento come a casa. La città mi piace, il club pensa in grande. Non so cosa succederà, quando finirà questo brutto momento valuteremo se continuare o separarci».



CORREA – «Dell’Italia ho un grande ricordo. A Palermo ho vissuto anni bellissimi, la Serie A mi piace. Sì, in futuro vorrei tornare. Con Correa ci conosciamo da Siviglia, abbiamo giocato insieme. Il suo era uno scherzo, non so se la Lazio mi voglia davvero oppure no. Ma è una grandissima squadra. E sarebbe bello giocare in biancoceleste».