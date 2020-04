Calciomercato Lazio, in attacco l’obiettivo è Suarez: i dettagli

Calciomercato Lazio, la società continua a monitorare Luis Suarez giovane attaccante del Real Saragozza

La Lazio lavora per costruire quella che sarà la rosa della prossima stagione. L’idea è quella di trattenere i big ma rinforzare la squadra con alcuni acquisti mirati. Un attaccante è sicuramente nel mirino e se la pista che porta a Giroud sembra sempre più complicata il ds Tare ha già messo nel mirino Luis Suarez del Real Saragozza.

Come riporta il Corriere dello Sport il calciatore in questa stagione, in Segunda Division, ha siglato 17 reti e 3 assist in 29 partite ed essendo di proprietà del Watford tornerà in Inghilterra a fine stagione. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e se non dovesse arrivare il rinnovo sarà ceduto, vista anche la possibilità concreta di retrocessione del club. Il suo cartellino si aggira attorno agli 8-10 milioni di euro. Un altro punto a favore della Lazio è la sua agenzia ovvero la You First Sport, la stessa che cura gli interessi di Luis Alberto e Jony.