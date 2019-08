Diretta/Live – Sorteggio Europa League: la Lazio pesca Celtic e Rennes nel Gruppo E

Sorteggio Europa League, alle ore 13 a Montecarlo andrà in scena il sorteggio dei gironi di Europa League 2019/2020. Lazio in prima fascia

Sorteggio Europa League live – Oggi alle ore 13 a Montecarlo si svolgerà il sorteggio dei gironi dell’Europa League 2019-2020. Alla competizione parteciperanno le 21 vincitrici degli spareggi, le 17 squadre qualificate di diritto, le 6 formazioni sconfitte negli spareggi di UEFA Champions League e le 4 squadre eliminate nel terzo turno di qualificazione di Champions League.

Sorteggio Europa League: diretta live e sintesi

ORE 13.20 – Il Siviglia, Apoel, Qarabag nel Gruppo A; Dinamo Kiev, Copenaghen, Malmoe Gruppo B; Basilea, Krasnodar, Getafe nel Gruppo C; Sporting Lisbona, Psv Eindhoven, Rosenborg Gruppo D; Lazio, Celtic, Renne Gruppo E, Arsenal, Eintracht Francoforte, Standard Liegi Gruppo F, Porto, Young Boys, Feyenord nel Gruppo G, CSKA Mosca, Ludogorets, Espanyol Gruppo H; Wolsfsburg, Gent Gruppo I; Roma, Borussia Monchenglabach, Instanbul Gruppo J; Arsenal, Wolverhampton Gruppo K; Besiktas, SC Braga, Gruppo K; Manchester United, Astana, Partizan Gruppo L.

ORE 13.00 – Inizia la cerimonia di presentazione che precede il momento dei sorteggi.

Sorteggio Europa League: Lazio in prima fascia

La squadra di Inzaghi, grazie a un coefficiente Uefa di 37.000, è inserita in prima fascia. In prima fascia anche la Roma. Biancocelesti che dovranno evitare squadre ostiche come Eintrach Francoforte e PSV Eindhoven, entrambe in seconda fascia. Nel terzo gruppo, invece, figurano, tra le altre, Espanyol, Feyenoord e Wolverhampton, reduce dalla vittoria nei play-off contro il Torino. Infine, in ultima fascia ci sono Trabzonspor, Slovan Bratislava e AZ. (CLICCA QUI PER TUTTE LE FASCE)

Sorteggio Europa League: il calendario

Fase a gironi

Prima giornata: 19 settembre

Seconda giornata: 3 ottobre

Terza giornata: 24 ottobre

Quarta giornata: 7 novembre

Quinta giornata: 28 novembre

Sesta giornata: 12 dicembre

Fase a eliminazione diretta

16 dicembre: sorteggio sedicesimi di finale, Nyon

20 febbraio: sedicesimi di finale, andata

27 febbraio: sedicesimi di finale, ritorno

28 febbraio: sorteggio ottavi di finale, Nyon

12 marzo: ottavi di finale, andata

19 marzo: ottavi di finale, ritorno

20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali, Nyon

9 aprile: quarti di finale, andata

16 aprile: quarti di finale, ritorno

30 aprile: semifinali, andata

7 maggio: semifinali, ritorno

27 maggio: finale – Gdansk Stadium

Sorteggio Europa League: diretta streaming

Il sorteggio sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 24, canale 200 (diretta dalle 12.45), Sky Sport Football, canale 203 (diretta dalle 12.45), Eurosport 1, canale 210 del bouquet Sky (diretta dalle 13). Due, invece, le opzioni per seguire l’evento in diretta streaming: su DAZN, selezionando Eurosport 1 nella sezione ‘Ora su Dazn’; sul sito ufficiale della UEFA, disponibile solo in lingua inglese.