Europa League, ecco le possibili avversarie della Lazio: da evitare Eintracht e PSV

Domani alle ore 13 andrà in scena il sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2019/2020: ecco tutte le fasce e le possibili avversarie della Lazio

E’ tempo di sorteggi. Domani al Grimaldi Forum di Montecarlo andrà in scena il sorteggio della fase a girone dell’Europa League 2019-2020. La Lazio verrà inserita in prima fascia grazie al coefficiente di 37.000, anche la Roma andrà nella prima urna (81.000). Per i biancocelesti da evitare diverse insidie:

Sorteggio Europa League: tutte le fasce

PRIMA FASCIA: Siviglia, Arsenal, Porto, Roma, Manchester United, Dynamo Kyiv, Besiktas, Basilea, Sporting Lisbona, CSKA Mosca, Wolfsburg, Lazio.

SECONDA FASCIA: Borussia Mönchengladbach, Young Boys, APOEL, Astana, Copenaghen, Celtic, Krasnodar, PSV Eindhoven, Braga, Gent, Ludogorets, Eintracht Francoforte.

TERZA FASCIA: Saint-Etienne, Qarabag, Malmo, Getafe, Standard Liegi, Rennes, Rosenborg, Partizan Belgrado, Espanyol, Feyenoord, Wolverhampton, Basaksehir.

QUARTA FASCIA: Trabzonspor, CFR Cluj, Lugano, LASK, Wolfsberg, Olexandriya, Slovan Bratislava, Ferencvaros, Rangers, Dudelange, Vitoria Guimaraes, AZ.

REGOLAMENTO – Le 48 partecipanti (17 squadre qualificate automaticamente, 21 vincitrici degli spareggi, 6 squadre eliminate negli spareggi di UEFA Champions League e 4 squadre eliminate nel terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League) vengono suddivise in quattro fasce in base al loro coefficiente per club, con ciascuno dei 12 gironi che conterrà una squadra per fascia. Il nuovo sistema prevede che i coefficienti per club vengano determinati dalla somma dei punti conquistati nei precedenti cinque anni o dal coefficiente della federazione nazionale di appartenenza del club nello stesso periodo. Viene preso in considerazione il parametro più alto. Nessuna squadra può affrontarne un’altra della stessa federazione, con la procedura esatta del sorteggio che verrà confermata prima della cerimonia.

Sorteggio Europa League: il calendario

Fase a gironi

Prima giornata: 19 settembre

Seconda giornata: 3 ottobre

Terza giornata: 24 ottobre

Quarta giornata: 7 novembre

Quinta giornata: 28 novembre

Sesta giornata: 12 dicembre

Fase a eliminazione diretta

16 dicembre: sorteggio sedicesimi di finale, Nyon

20 febbraio: sedicesimi di finale, andata

27 febbraio: sedicesimi di finale, ritorno

28 febbraio: sorteggio ottavi di finale, Nyon

12 marzo: ottavi di finale, andata

19 marzo: ottavi di finale, ritorno

20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali, Nyon

9 aprile: quarti di finale, andata

16 aprile: quarti di finale, ritorno

30 aprile: semifinali, andata

7 maggio: semifinali, ritorno

27 maggio: finale – Gdansk Stadium