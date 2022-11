Dionisi: «Il recupero extralarge in serie A? Non sono d’accordo»

Dionisi replica alla domanda inerente ai recuperi extralarge che stanno facendo molto scalpore in questi primi giorni del mondiale

A far scalpore in questi primi giorni di Qatar 2022, oltre alla sconfitta clamorosa dell’Argentina di Messi sono i recuperi extralarge allo scadere del tempo regolamentare. Può essere un esperimento per la serie A? Dionisi alla Gazzetta dello Sport non approva.

RECUPERI EXTRALARGE – «Ormai da tempo quello tra l’85’ e il 95′ è una partita nella partita. Adesso ne avremo un’altra tra il 95′ e il 105′ e non credo che sarà spettacolare o ad alta intensità.»

«Ma la cosa che mi preoccupa di più è l’eventuale mancanza di chiarezza. Servono dei paletti e dei parametri certi, perché si passa da un recupero soggettivo a uno quasi oggettivo. Già adesso ci sono differenze nella valutazione degli episodi che dovrebbero determinare il recupero.»

«Se si allarga il recupero, si allarga anche il rischio di avere interpretazioni diverse e durate troppo differenti delle partite. Quindi sarà fondamentale la chiarezza. E anche la comunicazione»