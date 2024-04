Dimissioni Sarri, Fabiani rivela: «Abbiamo provato a convincerlo, ma evidentemente aveva capito che...»

Dimissioni Sarri, il ds della Lazio Fabiani con una rivelazione sull’addio del tecnico al club biancoceleste: le dichiarazioni

Angelo Fabiani, nella sua intervista a LSR, ha così parlato delle dimissioni di Maurizio Sarri da allenatore della Lazio.

SARRI- «Se Sarri ha deciso di gettare la spugna, anche se il sottoscritto col presidente hanno tentato fino alle 18 del pomeriggio di convincerlo, è probabilmente perché aveva capito che il giocattolo non funzionava più. Non ha accettato seduta stante le dimissioni, ma gli è stato riconosciuto lo stipendio fino a giugno, a lui e al suo staff. Era intenzionato a firmare le dimissioni senza prendere un euro. Il presidente ha detto ‘è una persona per bene, riconosciamogli lo stipendio fino a giugno’. Passano troppi messaggi negativi, le verità – non si sa perché – vengono sempre nascosti».

