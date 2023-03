Diego Gonzalez incanta Lotito: vuole già il salto in Prima Squadra

Diego Gonzalez show davanti a Lotito: vuole già il salto in Prima Squadra. Il talento paraguaiano incanta il presidente

Come sottolinea Il Messaggero vittoria e primato confermato per la Lazio Primavera: primo gol per il nuovo arrivato Diego Gonzalez (già voglioso del salto in prima squadra), sotto lo sguardo di Claudio Lotito e della moglie Cristina Mezzaroma.

Resta da capire se Maurizio Sarri sia già disposto a prenderlo in considerazione.