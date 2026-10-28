Pancaro elogia Gattuso: «Questa Lazio è la più entusiasmante dai tempi del mio scudetto» – Lazio News 24

Giuseppe Pancaro celebra lo straordinario lavoro di Gennaro Gattuso dopo il successo contro il Sassuolo: l’ex difensore paragona i biancocelesti alla squadra campione d’Italia nel 2000 e ricorda anche la formazione di Simone Inzaghi

La Lazio di Gennaro Gattuso continua a sorprendere e a raccogliere consensi anche tra i grandi protagonisti della storia biancoceleste. Dopo il netto successo per 6-2 contro il Sassuolo, che ha confermato l’ottimo momento della formazione capitolina, a elogiare il lavoro dell’allenatore è stato Giuseppe Pancaro. L’ex difensore, protagonista dello storico scudetto conquistato nel 2000, ha analizzato il rendimento della squadra nel corso di un’intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com. Parole particolarmente significative, soprattutto per il paragone con la Lazio campione d’Italia e con quella guidata da Simone Inzaghi prima dell’interruzione del campionato nel 2020.

Pancaro esalta Gattuso: il merito è anche delle scelte di mercato

Secondo Giuseppe Pancaro, il principale protagonista dell’eccellente avvio di stagione della Lazio è proprio Gennaro Gattuso. L’ex calciatore ha sottolineato come il tecnico abbia inciso non soltanto sull’identità tattica della squadra, ma anche sulla costruzione dell’organico.

SUL LAVORO DI GATTUSO – «L’artefice principale di questo inizio di stagione della Lazio è sicuramente Gattuso, sia per quello che la squadra esprime in campo che per il contributo che ha dato nel formare l’organico della rosa, nella scelta dei giocatori».

Un riconoscimento importante per l’allenatore biancoceleste, che ha saputo dare una precisa identità alla formazione capitolina, valorizzando le caratteristiche dei propri giocatori.

La capacità di coinvolgere diversi elementi della rosa e di proporre un calcio offensivo rappresenta uno degli aspetti maggiormente apprezzati del nuovo corso laziale.

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L’ex Lazio paragona la squadra a quella dello scudetto del 2000

Il passaggio più significativo dell’intervista riguarda il confronto con alcune delle formazioni più importanti della storia recente della Lazio. Pancaro, che ha vissuto in prima persona la conquista dello scudetto del 2000 sotto la guida di Sven-Göran Eriksson, ha espresso un giudizio particolarmente positivo sulla squadra attuale.

SUL CONFRONTO CON IL PASSATO – «Sicuramente è la Lazio più entusiasmante dai tempi di quella del mio scudetto. Insieme ci metterei la Lazio di Simone Inzaghi, quella del pre-Covid che per tante giornate è stata prima in classifica, prima della sospensione del campionato».

Parole che testimoniano quanto il rendimento dei biancocelesti abbia colpito l’ex difensore. Il riferimento alla formazione di Simone Inzaghi, protagonista della corsa scudetto nella stagione 2019/2020, evidenzia inoltre la considerazione di Pancaro per il lavoro svolto da Gattuso in questi primi mesi sulla panchina capitolina.

Pancaro elogia l’intelligenza e la crescita di Gattuso

Nel corso dell’intervista, Giuseppe Pancaro ha voluto soffermarsi anche sulle qualità personali e professionali di Gennaro Gattuso, sottolineando il percorso di maturazione compiuto dall’allenatore nel corso degli anni.

SULLA CRESCITA DI GATTUSO – «Gattuso? È una persona molto intelligente. Con grande umiltà si è sempre messo in discussione, ha sfruttato le esperienze del passato per continuare ad aggiornarsi, a migliorare. Oggi tutto questo lavoro che ha fatto con grande umiltà e dedizione lo ha portato ad ottenere questi risultati straordinari che sta ottenendo con la Lazio».

L’ex difensore ha quindi individuato nella capacità di aggiornarsi e imparare dalle esperienze precedenti uno dei principali punti di forza dell’attuale tecnico biancoceleste. Un percorso che, secondo Pancaro, sta producendo risultati evidenti anche sul terreno di gioco.

La Lazio, dopo nove giornate, ha conquistato 25 punti, confermandosi nelle posizioni più alte della classifica grazie a un rendimento che ha superato le aspettative iniziali.