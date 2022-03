Fiore: «Inzaghi alla Lazio viveva in una comfort zone»

Stefano Fiore ha detto la sua su Simone Inzaghi e sul cambiamento che ha vissuto nel passaggi tra Lazio e Inter

Stefano Fiore ha detto la sua su Simone Inzaghi e sul cambiamento che ha vissuto nel passaggi tra Lazio e Inter. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

«Simone sta pagando ora il periodo di adattamento che poteva esserci all’inizio. Alla Lazio era in una comfort zone. All’Inter la pressione è diversa. I nerazzurri sono campioni d’Italia e devono lottare per il titolo. Forse anche lui ha commesso qualche errore di gestione in questa stagione, ma queste difficoltà lo renderanno più forte nel futuro».