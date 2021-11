Di Lorenzo: «Lazio? Cerchiamo ora di non fare drammi»

Il terzino del Napoli Di Lorenzo ha fatto il punto in vista della sfida di domenica contro la Lazio. Queste le sue parole

Il terzino del Napoli Di Lorenzo ha fatto il punto in vista della sfida di domenica contro la Lazio. Queste le sue parole, rilasciate in conferenza stampa dopo la sconfitta con lo Spartak Mosca:

«Veniamo da una sconfitta in campionato, ma non facciamo drammi. Siamo ancora primi in classifica e vogliamo continuare a fare il nostro gioco ed esprimere la nostra qualità».