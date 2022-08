Cucchi: «L’Inter è più forte, ma la Lazio è cresciuta in difesa»

Riccardo Cucchi ha parlato della sfida tra Lazio e Inter, in programma domani sera allo stadio Olimpico. Queste le sue parole

Riccardo Cucchi ha parlato della sfida tra Lazio e Inter, in programma domani sera allo stadio Olimpico. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de L’Interista.

DIFESA – «La Lazio è una squadra in costruzione. Le prime due partite hanno dato l’idea di una squadra solida e compatta. Più solida difensivamente rispetto al passato. Credo che la difesa sia meglio registrata, anche per l’arrivo di un giocatore di valore ed esperienza come Romagnoli. Si è dimostrata in grado di saper meglio reggere l’urto degli avversari, pur se ha affrontato squadre non di primissimo livello. Con L’Inter sarà un banco di prova importante».

PARTITA – «Quella con i nerazzurri sarà una partita molto difficile per i biancocelesti. L’Inter è più forte. e poi c’è Inzaghi che torna all’Olimpico. Simone è un tecnico che i laziali amano tutt’ora».

SARRI – «La cosa più importante è quella di non pensare ad una Lazio formato Napoli. Credo che quel Napoli non sia più riproducibile altrove. Credo invece che quella biancoceleste possa diventare una squadra divertente, con una grande personalità e con la capacità di essere pericolosa contro qualunque avversario. Poi va detto che il tecnico si sta dimostrando un allenatore tutt’altro che fondamentalista. Infatti è capace invece di trarre il meglio dai giocatori che ha a disposizione. Quelli che ha ora sono secondo me più che adatti alla sua idea di gioco».