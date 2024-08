Dia Lazio, contatti RIPRESI con la Salernitana: adesso SI TRATTA. Ma serve prima quella cessione

Dia Lazio, ripresi i contatti per il centravanti della Salernitana: ora si torna a trattare. Ma prima serve una cessione

Stando a quanto scrive Repubblica edizione Roma, il calciomercato Lazio sarebbe tornato prepotentemente sulle tracce di Boulaye Dia, attaccante individuato come la giusta alternativa al Taty Castellanos.

Una bozza di accordo da 12 milioni di euro complessivi era già stata trovata qualche tempo fa con la Salernitana e ora alle stesse cifre si potrebbe anche completare l’affare. Prima, però, servirà la cessione di un over 22 per far spazio a volti nuovi da poter iscrivere in lista.