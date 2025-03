Dia: «La caviglia? Ho recuperato bene, non ci sono problemi»

L’attaccante della Lazio, Dia, ha fatto il punto anche sulle sue condizioni fisiche nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Viktoria Plzen

Nella giornata odierna si è svolta la conferenza stampa dell’attaccante della Lazio, Dia, che ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulle sue condizioni.

CONDIZIONI – «Ho recuperato bene dalla caviglia, ora non c’è più problema. Ho giocato la semifinale di Champions e credo che in questa squadra ci sono tanti giocatori con esperienza come Provedel, Romagnoli e Patric che non sono alla prima esperienza in tornei così. Siamo pronti a giocare e fare le cose bene».

LA CONFERENZA STAMPA DI DIA ALLA VIGILIA DI VIKTORIA PLZEN LAZIO