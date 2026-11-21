Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ha parlato nel post partita del match della 12a giornata contro la Lazio

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ha parlato nel post partita del match valido per la 12a giornata di Serie A 2026-2027 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

ANALISI GARA – «Il punteggio finale è eccessivamente pesante, sproporzionato rispetto a quanto si è visto in campo. Abbiamo concesso tre vere palle-gol e abbiamo incassato tre reti. La Lazio si alimenta dell’entusiasmo, mentre noi non siamo riusciti a finalizzare quanto creato. Non abbiamo inciso davanti come avremmo voluto: la prova è stata positiva e c’è una differenza di valori, ma un passivo così largo non rispecchia i meriti».

FASE DIFENSIVA, RIPARTENZA ED ERRORI – «Dopo il raddoppio ci è mancata convinzione, e sul gol che ha sbloccato la partita firmato da Noslin potevamo fare meglio in copertura. Loro hanno grande gamba, quindi certe transizioni possono anche starci, ma allungandoci ci siamo esposti ai rischi. Nel finale ci siamo disuniti e abbiamo commesso un’ingenuità sul terzo gol: incassare anche la terza rete mi infastidisce parecchio».

ATTACCO E RICHIESTE – «Servono le reti dei nostri attaccanti: la Lazio pressa con efficacia e anche il reparto offensivo deve dare una mano in fase di non possesso, il loro contributo ci serve. Dobbiamo creare maggiori pericoli là davanti, pretendo di più».

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