Derby, gli esordienti: Reina per la Lazio, Roma con Ibanez, Villar, Karsdorp e Mkhitaryan

Derby, gli esordienti: Reina per la Lazio, Roma con Villar, Karsdorp e Mkhitaryan

Il derby di Roma di domani alle ore 20.45 vedrà in campo diversi “veterani”, da Dzeko a Milinkovic, da Immobile a Pellegrini. Gli abituati a disputare la stracittadina sono quasi tutti nelle fila della Lazio. La Roma infatti farà esordire Ibanez, Villar, Mkhitaryan e Karsdorp dal primo minuto, ma probabilmente anche Pedro e Kumbulla a gara in corso, tutti calciatori che non hanno mai giocato il derby della Capitale. Nella Lazio la maggior abitudine si fa sentire anche in panchina: per Fonseca sarà soltanto il terzo derby, mentre Inzaghi ha dovuto affrontare la gara sia da calciatore che da tecnico. Nella Lazio esordio per Reina, che in carriera di derby ne ha giocati tanti ma non in Italia: nessuno con la casacca del Napoli, nessuno con la maglia del Milan.