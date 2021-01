Derby di Roma, è la sfida dei cartellini rossi: il dato

La sfida tra Lazio e Roma è quella che ha visto più espulsioni (24) nei cinque maggiori campionati europei negli anni 2000, almeno due in più di qualsiasi altra.

Un derby da cartellino rosso. La sfida tra Lazio e Roma che domani andrà in scena allo stadio Olimpico nella serata di domani, venerdì 15 gennaio 2021, ha visto tantissime espulsioni nell’ultimo ventennio, da quelle inflitte a Stefan Radu a Daniele De Rossi, da Francelino Matuzalem a Philippe Mexes, da Giuseppe Biava a Rudiger, da Wesley Hoedt a Stefano Mauri. Lo scorso anno ha rappresentato – senza cartellini rossi – l’eccezione: come ricorda Opta, la sfida tra Lazio e Roma è quella che ha visto più espulsioni (24) nei cinque maggiori campionati europei negli anni 2000, almeno due in più di qualsiasi altra.