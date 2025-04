Delio Rossi: «La Lazio l’ho vista meglio di altre volte, ma non è quella di inizio stagione»

Condividi via email

L'ex allenatore della Lazio, Delio Rossi, ha commentato il momento dei biancocelesti attraverso una lunga intervista

L’ex allenatore della Lazio, Delio Rossi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei, dove ha analizzato la sfida contro il Torino.

IL COMMENTO – La Lazio poteva vincere, l’ho vista meglio di altre volte, ma chiaramente non è quella di inizio stagione. Ha avuto le sue occasioni, ma non ha dominato l’avversario. È un peccato perché è stato importante sbloccare il risultato ma poi, anche se forse lo meritavi, non sei riuscito a portare a casa il successo. Serve l’attenzione fino a 105′ ma questo dipende dal livello dei calciatori