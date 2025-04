Delio Rossi su Tavares: «Bisogna fare delle valutazioni a 360°. Ha potenziale, ma...»

Condividi via email

L’ex allenatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni anche in merito a quella che è la situazione legata a Nuno Tavares

L’ex allenatore della Lazio, Delio Rossi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei, dove ha analizzato il derby contro la Roma, soffermandosi anche sul futuro di Nuno Tavares.

TAVARES – Recupero di Tavares? Per me va fatta una valutazione a 360°, utile per il presente ed il futuro. Ha del potenziale ma si ferma spesso.