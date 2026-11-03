Delio Rossi si sbilancia: «La squadra sta andando oltre ogni aspettativa. Un posto in Europa lo conquisterà sicuramente»

L’ex tecnico biancoceleste Delio Rossi analizza il primato della squadra di Gennaro Gattuso: possibile quota 70 punti e ambizioni europee, ma arriva anche un avvertimento dopo la vittoria contro il Cagliari

La Lazio continua a sorprendere e il suo straordinario avvio di campionato alimenta aspettative sempre più importanti. La formazione guidata da Gennaro Gattuso, attualmente in testa alla classifica di Serie A, ha conquistato risultati che hanno attirato l’attenzione anche di chi conosce profondamente l’ambiente biancoceleste. Tra questi c’è Delio Rossi, allenatore della Lazio dal 2005 al 2009, che ha analizzato il momento della squadra in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. L’ex tecnico si è soffermato sulle possibilità di qualificazione europea, indicando quota 70 punti come un traguardo alla portata dei biancocelesti. Non manca, tuttavia, un richiamo alla prudenza: il successo contro il Cagliari ha dimostrato che nessuna partita può essere considerata già vinta.

Delio Rossi punta sull’Europa: «Può arrivare intorno a quota 70»

Il rendimento della Lazio ha superato le aspettative di Delio Rossi, rimasto particolarmente colpito dalla capacità della squadra di affrontare anche le situazioni più complicate. L’ex allenatore ritiene che i biancocelesti possano raggiungere un bottino importante al termine del campionato, pur distinguendo la corsa alla Champions League da quella per le altre competizioni europee.

SULLE AMBIZIONI DELLA LAZIO – «La squadra sta andando oltre ogni più rosea aspettativa. Per gioco, momento, capacità di affrontare le difficoltà in campo e anche considerando quelli che per ora sono i limiti delle altre, direi che la Lazio ha buone possibilità di arrivare intorno a quota 70. Non è detto che riesca a qualificarsi per la Champions, ma un posto in Europa secondo me lo conquisterà sicuramente».

Una previsione significativa, soprattutto considerando che arriva da un allenatore capace di portare la Lazio in Champions League nella stagione 2006/2007.

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L’ex tecnico cambia le previsioni: Gattuso può andare oltre il sesto posto

Delio Rossi ha spiegato anche come sia cambiata la propria valutazione sul potenziale della squadra. Prima dell’inizio del campionato, Rossi immaginava una Lazio in lotta per le posizioni immediatamente successive alle prime cinque. Le prestazioni offerte finora hanno però modificato le sue aspettative.

SUL PIAZZAMENTO FINALE – «A inizio stagione pensavo che la squadra sarebbe arrivata fra il sesto e l’ottavo posto, ora può ambire a posizioni più nobili».

Il giudizio dell’ex allenatore evidenzia la crescita della formazione di Gattuso, capace di imporsi nelle prime giornate attraverso un gioco offensivo e una notevole continuità nei risultati. Per Rossi, quindi, la possibilità di migliorare il piazzamento inizialmente previsto è concreta, anche se resta da verificare se la Lazio riuscirà a mantenere lo stesso rendimento nel prosieguo della stagione.

Delio Rossi avverte Gattuso: «Non devono pensare di vincere in automatico»

Accanto ai complimenti, Delio Rossi ha voluto rivolgere un avvertimento alla squadra biancoceleste. La vittoria per 2-1 contro il Cagliari, arrivata in rimonta grazie alle reti di Gustav Isaksen e Andrea Pinamonti, ha mostrato come anche gli incontri sulla carta più favorevoli possano nascondere difficoltà.

SULL’ATTEGGIAMENTO DELLA SQUADRA – «Ora non devono pensare di vincere le varie partite in automatico. Come si è visto col Cagliari, se cala il rendimento, vincere non è affatto scontato. Quindi devono tutti giocare le prossime partite come hanno giocato quelle finora affrontate».

Un messaggio che mette al centro soprattutto la continuità mentale e la necessità di affrontare ogni avversario con la stessa intensità.

Tra Champions ed Europa: la continuità sarà decisiva

Le parole di Delio Rossi fotografano il momento particolarmente positivo della formazione biancoceleste, ma invitano anche a non considerare già raggiunti gli obiettivi stagionali.

La Lazio ha dimostrato di poter competere nelle zone alte della classifica e di possedere risorse importanti anche nei momenti di difficoltà. Per trasformare l’attuale rendimento in un piazzamento europeo, però, servirà mantenere elevata la concentrazione. Il prossimo impegno contro il Napoli rappresenterà un altro appuntamento significativo per misurare le ambizioni della squadra di Gattuso.