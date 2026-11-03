Morte Jesús de Miguel, il dolore varca i confini: il messaggio di cordoglio della Lazio

Addio a Jesús de Miguel: l’ennesimo dramma sul terreno di gioco unisce le società nel dolore. Il messaggio di cordoglio della Lazio

Il panorama calcistico internazionale viene sconvolto da una notizia drammatica che lascia senza parole tifosi, addetti ai lavori e sportivi di tutto il mondo, colpiti al cuore da un lutto improvviso e straziante.

Nelle prime ore della mattinata di martedì 3 novembre, l’attaccante del Tenerife Jesús de Miguel Alameda è tragicamente venuto a mancare all’età di appena 30 anni in seguito a un drammatico infortunio.

Una tragedia immane che ha gettato nello sconforto l’intera Segunda División e l’intero movimento sportivo, ferito a morte dalla perdita prematura di un ragazzo che calcava i campi con passione e dedizione totale.

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La dinamica dello scontro di gioco e il ricovero urgente per Jesús de Miguel Alameda

La tragedia che ha spezzato la vita del centravanti affonda le sue radici nei momenti finali della recente partita disputata contro l’Andorra, valida per il campionato di seconda divisione spagnola. Durante i minuti di recupero della contesa sul campo, Jesús de Miguel Alameda è stato protagonista di un gravissimo e fortuito scontro di gioco con il portiere avversario Jesús Owono.

L’impatto violentissimo aveva immediatamente fatto temere il peggio a tutti i presenti sugli spalti e davanti agli schermi, costringendo i sanitari a un disperato e tempestivo intervento di soccorso prima del trasferimento urgente in ospedale. Purtroppo, nonostante le cure intensive ricevute, ogni tentativo dei medici di strapparlo alla morte si è rivelato vano, con il decesso sopraggiunto alle ore 8 del mattino.

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Il cordoglio unanime del mondo dello sport e il messaggio ufficiale della Lazio

La notizia della scomparsa del giocatore del Tenerife ha immediatamente fatto il giro del web, scatenando un’onda di commozione profonda e messaggi di vicinanza da parte di club e istituzioni calcistiche di ogni paese.

Anche il massimo campionato italiano ha voluto stringersi attorno al dolore dei familiari e della società iberica attraverso una nota ufficiale diramata dal club capitolino. Di seguito il testo integrale del cordoglio diffuso dal club biancoceleste:

«La S.S. Lazio si unisce al dolore per la prematura scomparsa di Jesús de Miguel Alameda. La Società esprime profonda vicinanza alla famiglia e al @CDTOficial». Un tributo doveroso per ricordare una vita spezzata troppo presto.

La S.S. Lazio si unisce al dolore per la prematura scomparsa di Jesús de Miguel Alameda. La Società esprime profonda vicinanza alla famiglia e al @CDTOficial — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 3, 2026