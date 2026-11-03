Provvedimenti del Giudice Sportivo: multa alla Lazio dopo l’ultimo turno di campionato

Giudice Sportivo Lazio: ammenda pecuniaria per la società biancoceleste dopo la gara casalinga con il Cagliari. Le decisioni

Il massimo campionato italiano archivia la recente tornata di gare ufficiali e fa i conti con i verdetti emessi dagli organi di giustizia sportiva, che hanno analizzato minuziosamente referti e comportamenti tenuti sui campi di Serie A.

La sfida andata in scena domenica scorsa nello scenario suggestivo dello Stadio Olimpico tra la compagine capitolina e la formazione sarda lascia inevitabilmente strascichi burocratici e disciplinari.

Le decisioni ufficiali pubblicate nelle ultime ore evidenziano sanzioni economiche e provvedimenti mirati che interessano direttamente il club romano e i suoi protagonisti, chiamati a mantenere alta la concentrazione in vista dei prossimi appuntamenti agonistici del torneo.

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Le decisioni del Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea e la sanzione alla Lazio

Nel corso della riunione ufficiale tenutasi per deliberare sui fatti del fine settimana, il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea – affiancato da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti – ha esaminato ogni dettaglio emerso dal rettangolo verde.

Tra i provvedimenti presi in esame spicca la decisione riguardante la società biancoceleste, punita a titolo di responsabilità oggettiva. Il club è stato infatti sanzionato con un’ammenda pecuniaria pari a 3.000,00 euro a causa del ritardo ingiustificato di circa due minuti provocato nell’effettivo inizio del primo tempo della contesa.

Il provvedimento disciplinare e la prima sanzione per Andrea Pinamonti nella Lazio

Il bollettino ufficiale diramato dagli organi competenti si completa inoltre con le annotazioni relative alle ammonizioni comminate ai singoli atleti nel corso dei novanta minuti di gioco.

Tra i tesserati finiti sul taccuino degli ufficiali di gara figura anche l’attaccante Andrea Pinamonti, per il quale il Giudice Sportivo ha registrato ufficialmente la prima sanzione della stagione calcistica in corso.

Un piccolo avviso disciplinare che non pregiudica la disponibilità immediata del giocatore per i prossimi impegni della Lazio, ma che impone comunque la massima attenzione nella gestione dei cartellini all’interno di una stagione lunga e densa di battaglie sportive.