Dele Bashiru Lazio, Baroni ci punta: contro il Napoli serve una prova di maturità

Dele Bashiru Lazio, il centrocampista nigeriano non ha convinto pienamente in mediana ma questa sera ha la possibilità di stupire

Alle 20:45 la Lazio scenderà sul terreno dello Stadio Diego Armando Maradona per affrontare il Napoli di Antonio Conte. La squadra di Baroni avrà bisogno del supporto di tutti, anche e soprattutto di Fisayo Dele-Bashiru.

Il centrocampista nigeriano agirà in mediana al fianco di Guendouzi, a causa dell’infortunio di Vecino e della squalifica di Rovella. In quella posizione non ha convinto nelle precedenti uscite e lo stesso giocatore ha rivelato come preferisca giocare più avanzato. Questa sera, però, c’è bisogno di una prova di maturità, nella speranza che possa stupire Baroni e tutto l’ambiente biancoceleste.