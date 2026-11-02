Lazio capolista, Zazzaroni: «Gattuso merita il primato ed è scappato dal pregiudizio» – Lazio News 24

Ivan Zazzaroni ha elogiato la formazione biancoceleste e soprattutto il lavoro di Gennaro Gattuso nel corso del suo editoriale su “Il Corriere dello Sport”

L’entusiasmante avvio di stagione della Lazio continua a prendersi i riflettori del calcio italiano, trovando l’incoronazione ufficiale anche nelle parole di Ivan Zazzaroni. Nel suo lungo editoriale pubblicato sulle colonne de Il Corriere dello Sport, il direttore si è soffermato sul primo posto in classifica conquistato dalla formazione biancoceleste, destinata a mantenere il primato anche durante la imminente sosta per le nazionali. «L’unica cosa chiara è che la Lazio merita questo primo posto e che lo conserverà durante la sosta, da sola o in compagnia. Lo merita per come sta giocando da metà agosto, per come si danna, per la reazione avuta ieri dopo il gol di Nzola, per la qualità dell’azione e della conclusione di Isaksen. E per il 2-1 voluto con tutto sé stesso da Pinamonti», ha sottolineato il giornalista, rimarcando il carattere e la determinazione mostrati nell’ultima vittoria contro il Cagliari.

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I paragoni storici e l’identità della Lazio di Gattuso

L’exploit del club capitolino ha scatenato nelle ultime settimane una pioggia di suggestivi accostamenti con grandi favole calcistiche del passato, da Maestrelli a Bagnoli fino al miracolo di Ranieri. Un gioco di confronti da cui Zazzaroni prende nettamente le distanze per valorizzare l’identità propria costruita dal tecnico calabrese. «Da settimane i paragoni si sprecano: somiglia alla prima Lazio di Maestrelli; no, al Verona di Bagnoli; non scherziamo, sembra il Leicester di Ranieri. Fantasie, suggestioni, gli azzardi dell’euforia: è semplicemente la squadra di Gattuso che a forza di scappare da casa si è allontanato soprattutto dal pregiudizio», ha analizzato con lucidità il direttore nel suo articolo.

L’equilibrio di Gattuso al timone della Lazio

A guidare questa scalata verso la vetta c’è la maturità tattica e psicologica di Gennaro Gattuso, capace di isolare l’ambiente dall’entusiasmo sfrenato e di gestire la pressione della piazza con grande lucidità. L’esperienza accumulata negli anni si sta rivelando la risorsa più preziosa per il mister biancoceleste. «Rino sta affrontando il momento con un equilibrio che direi miracoloso se non fosse frutto delle tante esperienze precedenti», ha concluso Zazzaroni, certificando come la leadership dell’allenatore rappresenti la vera pietra angolare su cui si fondano i sogni di gloria della squadra capitolina.