Reja: «Mi emoziona vedere la Lazio prima, ci sono delle analogie con la mia. Non si ponga limiti!» – Lazio News 24

Edi Reja, ex tecnico della Lazio, ha commentato il posto in solitaria dei biancocelesti dopo la vittoria ottenuta ieri allo stadio Olimpico contro il Cagliari

Un traguardo storico e per certi versi inaspettato sta caratterizzando l’inizio di stagione del club biancoceleste. Grazie al brillante lavoro svolto dall’allenatore Gennaro Gattuso, la Lazio è riuscita ad arrampicarsi fino al primo posto solitario in graduatoria, un risultato che nella Capitale non si verificava da ben sedici anni. Il cammino profuso sul terreno di gioco e la continuità di prestazioni hanno entusiasmato l’intero ambiente, riportando alle stelle la passione dei sostenitori e proiettando la squadra al centro dell’attenzione mediatica.

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Le analogie tra il gruppo di Edy Reja e la squadra di Gattuso

L’ultimo tecnico a guidare la formazione capitolina in cima alla classifica in solitaria prima di questo exploit era stato Edy Reja. Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore non ha nascosto la propria emozione per il momento straordinario vissuto dai capitolini, tracciando un parallelo immediato tra le due epoche. «Mi è rimasta nel cuore, vederla prima da sola mi riempie di gioia», ha esordito il tecnico. Proseguendo nell’analisi, ha evidenziato le similitudini ambientali: «Il contesto è molto simile. Anche sulle nostre possibilità c’era diffidenza e scetticismo. Però poi smentimmo tutti».

Prospettive e sogni scudetto

Interpellato sulle reali possibilità di raggiungere un piazzamento Champions o di compiere una vera e propria impresa sportiva, l’ex mister ha spronato l’ambiente a non precludersi alcun obiettivo ambizioso per il prosieguo dell’annata. «Io dico di sì, però vado anche oltre. Secondo me la Lazio deve continuare a vivere alla giornata, ma senza porsi limiti. Non deve lasciare nulla di intentato, come sta in effetti facendo. Questo è un campionato strano, non è escluso che possa avere un epilogo a sorpresa. In dieci giornate la Lazio ha dimostrato ampiamente di poter stare nei piani alti della classifica. Deve insistere e continuare a credere di poter rimanere lassù», ha concluso Edy Reja.