Del Brocco: «Vincerà la Lazio. Il primo derby fu in rimonta con Chinaglia»

Paolo Del Brocco, produttore cinematografico di fede giallorossa, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport a pochi giorni dal Derby della Capitale:

«La mia prima volta allo stadio fu amara. Era il 1974, la Lazio vinse in rimonta grazie a Giorgio Chinaglia, che segnò indicando la Curva Sud. Rimanemmo per ore chiusi dentro ai bagno per via dei lacrimogeni e delle cariche della polizia. Chi sarà decisivo? Villar, ma a vincere sarà la Lazio».