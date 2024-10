De sisti: «Separazione tra Cataldi e la Lazio? Ha fatto la scelta migliore, ecco perché»

Giancarlo De Sisti, ex calciatore di Fiorentina e Roma, ha parlato così del trasferimento di Cataldi dalla Lazio alla squadra viola

Intervenuto ai microfoni di Radio Firenzeviola, Giancarlo De Sisti ha parlato così del trasferimento di Cataldi dalla Lazio alla Fiorentina:

PAROLE – «Sia Bove che Cataldi hanno ragioni per essere scontenti dell’allontanamento dalle rispettive squadre. Nel tempo Cataldi alla Lazio è passato da giovane corridore pieno di entusiasmo a ragazzo che dà ordine e senso al centrocampo: non so perché è stato mandato via ma sia lui che Bove hanno fatto la scelta migliore».