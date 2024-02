De Rossi elogia Lukaku: «E’ il migliore attaccante al mondo, è un giocatore nato per fare gol»

De Rossi, il tecnico giallorosso al termine della partita pareggiata in Olanda contro il Feyenoord elogia l’attaccante belga

Al termine della sfida di andata di Europa League con il Feyenoord, ai microfoni di Sky ha parlato Daniele De Rossi il quale analizzando la gara si focalizza su Lukaku, esprimendo su quest’ultimo queste parole di elogio

LUKAKU – Si parla di uno dei giocatori più forti al momento in quel ruolo, sarebbe sbagliato accontentarci ma la prestazione lui la fa, è nato facendo gol. Deve riuscire a fare gol anche quando ha l’uomo addosso come ha fatto stasera. Sono contento di lui, della prestazione e del suo atteggiamento, come di quello degli altri