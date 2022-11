De Paola applaude Sarri: «Ha vinto alla Mou, il suo pragmatismo è un pregio»

De Paola ha fatto i complimenti a Sarri per aver gestito la partita con pragmatismo e portato la Lazio alla vittoria

Chi dava dell’integralista a Sarri gli dovrà delle scuse. Il tecnico della Lazio ha vinto il derby facendo fare ai suoi non una partita bella, ma intelligente: i biancocelesti hanno saputo adattarsi al gioco sporco della Roma, mettendo in cassaforte il gol di Felipe Anderson.

A fare i complimenti al mister è De Paola che a TMW Radio dichiara:

«Il Derby è stato uno spettacolo clamoroso organizzato dalla dirigenza della Roma, oltre allo spettacolo delle curve. Sarri lo ha vinto alla Mou, ha tradito sé stesso e ha fatto un catenaccione. Questo per me è un pregio, perché un integralista come Sarri ha fatto del pragmatismo l’arma più importante».