De Cosmi: «Le scelte di Baroni sono in PROIEZIONE Torino? Può darsi ma il tecnico vuole anche...»

De Cosmi, l’ex mister biancoceleste analizza la situazione della Lazio e si sofferma sulle scelte di Baroni per la sfida con la Dinamo Kiev

La Lazio è in campo per affrontare la gara di Europa League con la Dinamo Kiev, che sarà la gara d’esordio per le aquile ma anche per lo stesso Baroni. Ad esprimere il suo parere sui biancocelesti e sulle scelte del tecnico ci pensa a TMW De Cosmi

PAROLE – Baroni è un allenatore che motiva tantissimo e sta dando un atteggiamento alla squadra. Questa rotazione forte è perché ha detto che considera tutti importanti. Cambiano gli interpreti, ci sarà un’interpretazione diversa ovviamente, ci può stare. Avrei tenuto qualcuno in più dal 1′. Ma le risposte le darà il campo. Ripeto però, è un grande motivatore e ha voluto dare un messaggio. Se Baroni pensa già al Torino? Può darsi, ma lui vuole anche dare fiducia alla sua rosa. Vuole fare bene anche in Europa ma guarda ovviamente anche al Torino, che sta facendo molto bene. E’ un campionato dove le squadre medio-piccole danno fastidio perché giocano a viso aperto