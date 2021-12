Biraschi: «Testa subito alla gara con la Lazio di venerdì»

Davide Biraschi, dopo il successo in Coppa Italia del suo Genoa contro la Salernitana, ha parlato della sfida di venerdì contro la Lazio

Davide Biraschi, difensore del Genoa, ha parlato a Mediaset della sfida di venerdì contro la Lazio:

«La vittoria in casa è importante per la fiducia e l’entusiasmo, ora pensiamo alla partita di campionato di venerdì contro la Lazio. Shevchenko è arrivato da poco, all’inizio non è facile ma stiamo lavorando per oleare i meccanismo. Non è la più complicata da quando sono al Genoa, ne ho vissute di simili: da capitano stasera dico che ci dispiace come sono andate le cose nella prima parte di stagione ma sono certo che ne usciremo».