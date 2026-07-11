Daniele Longo: «La trattativa per Dominguez è ben avviata! L’ha richiesto Gattuso»

Daniele Longo ha parlato in esclusiva per Calcio News24 di vari temi calciomercato tra cui alcuni relativi alla Lazio di Gennaro Gattuso

Per fare il punto sulle principali trattative e sugli scenari più caldi del mercato abbiamo intervistato Daniele Longo, giornalista di Calciomercato.com ed esperto di mercato, che ha analizzato le strategie dei principali club italiani. Tra queste anche la cessione di Mario Gila e altri temi relativi alle strategie della Lazio. Le sue parole:

Come si muoverà la Lazio per sostituire Gila dopo l’incasso tra 30 milioni ottenuto dal Milan, considerando il 50% da destinare al Real Madrid?

«La Lazio per sostituire Gila è in trattativa abbastanza avanzata con la Dinamo Zagabria per Dominguez, un difensore spagnolo segnalato proprio da Rino Gattuso che l’aveva conosciuto anche nella sua esperienza in Croazia, l’aveva individuato come un profilo molto interessante, la Lazio andrebbe a dare il ricavato della cessione di Gila, quindi 15 milioni di euro, si sta trattando per definire tutti i dettagli.

La trattativa non è ancora chiusa ma molto ben impostata e comunque anche il giocatore considerando quello che è poi la storia dei giocatori spagnoli alla Lazio, lo stesso Gila, Luis Alberto, Pedro, hanno fatto bene nella Capitale con la squadra biancoceleste, credo sia molto stimolato dalla possibilità di fare questo grande salto con un allenatore che lo stima particolarmente. La Lazio comunque ha bisogno di fare diverse operazioni e credo che comunque farà un po’ di mercato al netto delle difficoltà oggettive che sappiamo tutte, conosciamo tutti».

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