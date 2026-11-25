Maurizio Piscedda ha fatto il punto sulla situazione in casa Lazio in vista della trasferta di Torino, in programma sabato nella cornice della 13a giornata di Serie A

Sabato alle ore 18:00 la Lazio tornerà in campo per affrontare il Torino, in una sfida che promette intensità e risposte importanti sul momento dei biancocelesti. A fare il punto alla vigilia del match è intervenuto ai microfoni di Radiosei l’ex difensore e allenatore Massimo Piscedda, che ha espresso il proprio parere sulla marcia della squadra di Gennaro Gattuso, sulle rotazioni offensive e sulle gerarchie del reparto arretrato.

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Torino Lazio: ambizioni biancocelesti e insidie del match

Nel suo intervento, Piscedda ha inquadrato l’avvicinamento alla gara della 13a giornata di Serie A sottolineando la continuità mostrata dai capitolini dopo la sosta e la combattività attesa dai padroni di casa, pur avvertendo che la qualità sulla carta non basta mai da sola:

«La Lazio dopo la sosta è tornata come ci aspettavamo, quindi continua la marcia verso il quarto posto. Lazio favorita a Torino? Come qualità complessiva di squadra secondo me sì, ma il calcio è bello perché vince il migliore del momento, non il più forte. Che Torino sarà? A Napoli non ha fatto male, sarà battagliero».

Gestione dell’attacco: Zaccagni, Noslin, Pinamonti e Isaksen

Spostando l’attenzione sul fronte offensivo, Piscedda ha analizzato le possibili scelte di Gattuso sulle condizioni di Mattia Zaccagni, sul rendimento del tridente e sul percorso di crescita di Andrea Pinamonti, chiamato anche a trovare la via della rete:

«Zaccagni? Se non sta al 100%, credo Gattuso non lo schiererà titolare. Anche perché con Noslin, Pinamonti e Isaksen è andata bene. Pinamonti piano piano sta migliorando, ma da lui ci si aspettano anche dei gol. Tutti i giocatori della Lazio hanno sempre dato il massimo, in ogni partita».

Gerarchie della difesa in casa Lazio

Infine, Piscedda ha valutato il pacchetto arretrato in vista di Torino-Lazio, evidenziando le caratteristiche individuali di Josip Sutalo, Diogo Leite, Oliver Provstgaard e Danilo Doekhi e indicando la coppia centrale che considera più equilibrata:

«Difesa? Sutalo ha qualcosa in più rispetto agli altri, è più completo. Leite è affidabilissimo, Provstgaard ancora deve migliorare in alcune cose e soprattutto in personalità. Doekhi quando è stato chiamato in causa il suo lo ha fatto. Io non credo ci siano problemi in questo riparto. Per me la coppia migliore è Sutalo-Leite».