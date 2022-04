Dalla Palma: « Non so cosa sarebbe la Lazio senza Immobile»

Alberto Dalla Palma, giornalista de Il Corriere dello Sport, ha analizzato il campionato della Lazio e la stagione di Immobile

Alberto Dalla Palma, giornalista de Il Corriere dello Sport, ha analizzato il campionato della Lazio e la stagione di Immobile ai microfoni di Radiosei.

«La sconfitta dell’Atalanta è l’unico risultato che ha aiutato la Lazio. Dopo la non vittoria con il Torino, la squadra di Sarri è costretta a battere il Milan. Dal mio punto di vista è un po’ sorprendente, mi era piaciuta molto la Lazio contro Genoa, Sassuolo e Cagliari. Sapevamo le difficoltà della gara, è mancata la qualità dei singoli per cambiare il tipo di gara. E’ un campionato equilibrato, ci sta che nel percorso tu possa trovare una squadra ostica come il Torino. Il problema è che stai pagando la falsa partenza che non ti permette più margini di errore. Non dimentichiamoci di esaltare quel fenomeno di Immobile. Non so cosa sarebbe la Lazio senza di lui. Dopo la gara con il Torino ha confermato le sue perplessità nel proseguire in Nazionale, ma alla lunga credo che Mancini lo convincerà».