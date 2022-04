Dal Portogallo: avventura finita per Cabral a Roma. Riscatto impossibile

Secondo A Bola è finita l’avventura di Jovane Cabral alla Lazio: riscatto impossibile per i biancocelesti

Come era prevedibile si è conclusa prima di iniziare l’avventura di Jovane Cabral con la Lazio. Solo due presenze per lui, una con il Porto e l’altra con l’Udinese con soli 72 minuti nelle gambe.

Quasi impossibile che Lotito possa riscattare il capoverdiano dallo Sporting, prezzo fissato a otto milioni. Non solo, perché, il diritto si tramuterebbe in obbligo qualora Jovane giocasse almeno 45 minuti in 10 partite: eventualità ad oggi impossibile. Il quotidiano portoghese A Bola – inoltre – dà per conclusa l’esperienza italiana dell’esterno, che farà ritorno allo Sporting Lisbona.