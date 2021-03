Scarpa d’Oro a Immobile, Cucchi: «Rammarico per chi fa finta di niente»

Riccardo Cucchi – ex radiocronista e noto tifoso della Lazio – ha commentato la consegna della Scarpa d’Oro a Immobile

Ciro Immobile, ieri, si è preso le scene del mondo del calcio. Il giocatore è stato celebrato in Campidoglio e, tra i tanti presenti, c’era anche Riccardo Cucchi. Lo storico radiocronista, nonchè tifoso della Lazio, ha oggi espresso un pensiero particolare sul suo profilo Twitter:

«Grazie a Immobile che riporta la Scarpa d’oro in Italia dopo il dominio triennale di Messi. Grazie al Comune di Roma e alla sindaca Raggi per aver ospitato la cerimonia di premiazione. Rammarico per chi fa finta che non sia successo niente».