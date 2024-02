Cristiano Ronaldo, il portoghese sbotta contro Milinkovic-Savic dopo Al-Hilal-Al-Nassr: i dettagli

Cristiano Ronaldo, il portoghese alla fine della finale della Riyadh Season Cup sbotta contro Milinkovic-Savic: i dettagli

Ieri sera in Arabia è andata in scena la super finale della Riyadh Season Cup che ha visto trionfare l’Al-Hilal di Milinkovic-Savic contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo per 2-0. Tale risultato però non è andato giù all’ex Juve e Real visto che a fine partita sbotta a causa di alcuni tifosi che gli hanno lanciato dalla curva alcune sciarpe biancoblu, gesto non gradito dal calciatore.

Il portoghese si è vendicato prendendo le sciarpe e l’ha nascoste dentro i pantaloncini per poi ridarle ai rivali.