Cristante: «La gara con l'Inghilterra potevamo interpretarla...»

Cristante, il centrocampista azzurro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro Malta, valida per le qualificazioni

Alla vigilia della delicata trasferta contro Malta di domani, Cristante insieme a Mancini ha tenuto la consueta conferenza stampa e ha rilasciato queste parole

PAROLE – La gara contro l’Inghilterra potevamo interpretarla diversamente, ma nella ripresa siamo scesi in campo diversamente e non vedo questo grosso divario, sinceramente. Abbiamo rischiato anche di pareggiarla. Per domani, se scendo in campo sono contento, se entro a gara in corso sono contento alla stessa maniera

MALTA – Abbiamo visto alcuni filmati, abbiamo visto che è una Nazionale organizzata e come tutte le gare è difficile. Bisognerà scendere in campo al 100%, concentrati e fare la nostra partita