Lazio, largo ai giovani: Sarri pesca dalla Primavera per il ritiro di Auronzo

Non solo Floriani Mussolini, anche Crespi e Ruggeri possono partire alla volta di Auronzo di Cadore sotto la guida di Sarri

Non solo Floriani Mussolini, anche Crespi e Ruggeri potrebbero partire per il ritiro di Auronzo di Cadore. Come riportato da Il Messaggero, la squadra partirà i primi di luglio alla volta delle Tre Cime di Lavaredo: un’occasione per Sarri di dare spazio ai giovani del vivaio, scegliendo qualche elemento della Primavera di Calori.

Crespi e Ruggeri sono stati le due certezze della squadra in questo anno altalenante, ora avranno la loro possibilità nella Lazio dei grandi.