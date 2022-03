Cragno Lazio, il d.s. Capozucca: «Solo voci, non ho sentito nessuno»

Il d.s. del Cagliari Capozucca ha parlato del possibile interesse della Lazio per Cragno

Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, in una intervista a Radio Incontro Olympia ha parlato del possibile interesse da parte della Lazio per Alessio Cragno.

CRAGNO-LAZIO – «Portiere da top club, da prime quattro squadre del campionato italiano, nonostante non venga giudicato all’altezza della sua bravura a causa della sua statura. La Lazio? Non ho sentito nessuno, quindi non se ne può parlare se non esiste qualcosa di concreto, a parte le solite voci… In questo momento conta solo il campo, ogni discorso è rimandato al termine della stagione ad obiettivo speriamo raggiunto».