Correa: «Dobbiamo cercare subito di segnare per cercare di passare»

Tutto è pronto per Bayern Monaco-Lazio. A presentare la gara ai microfoni del canale ufficiale è Correa, ecco le sue parole

A pochi minuti dal calcio di inizio del match di Champions League contro il Bayern Monaco, sulle frequenze di Lazio Style Radio è intervenuto Joaquin Correa. Ecco le sue parole: «Dobbiamo cercare di fare subito qualche gol e stare vicino alla porta per cercare di fare bene e cercare di passare. Abbiamo sempre questo obiettivo, ci abbiamo lavorato molto e vogliamo uscirne a testa alta.

Loro davanti fanno molto la differenza e dobbiamo cercare di fare male quando arriviamo nella loro area, cercando di difenderci bene quando arrivano da noi. Dobbiamo cercare di sfruttare bene le occasioni che ci arrivano per fargli male.

Le ultime partite non abbiamo giocato male il nostro calcio, non molliamo e dobbiamo continuare. Oggi è una grande partita per dimostrare che siamo qua e che vogliamo lottare».